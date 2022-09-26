В приходе церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Соликамске состоялось освящение и торжественное...
В приходе церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Соликамске состоялось освящение и торжественное открытие памятника святым князьям муромским Петру и Февронии. Об этом сообщает Соликамская епархия.
Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима освятил
памятник, поблагодарил всех инициаторов строительства и
благотворителей.
Первые цветы к подножию монумента возложили молодожены и "золотые" юбиляры, делится издание Муром24.
Фото: Соликамская епархия, ВК