Этнофестиваль под открытым небом. Село Гнездилово- в нескольких километрах от Суздаля- стало...

Этнофестиваль под открытым небом. Село Гнездилово- в нескольких километрах от Суздаля- стало площадкой фестиваля "Диалог культур". Кому принадлежит идея? И кто ее поддержал- расскажет Мария Платанюк.– Любите Россию, любите Россию!Яркий калейдоскоп традиций и культур сияет даже под проливным дождем. Фестиваль в Гнездилове открывает новые страницы этноэнциклопедии Владимирского края. Региона, где в мире и согласии живут десятки народов. Организатор Сергей Нечаев подчеркивает: символична и площадка.Сергей Нечаев, организатор межнационального фестиваля "Диалог культур", автор проекта:– Само село Гнездилово считается очень древним. Более полутора тысяч лет, именно в этом месте начинали жить вместе и славянские и финно-угорские племена и об этом мы знаем не понаслышке, у нас постоянно в селе проходят археологические работы.Культурное и историческое наследие- фундамент межнационального сотрудничества, уверен автор проекта Сергей Нечаев. Идею "Агентства развития гражданских инициатив" поддержал департамент региональной политики. Проект стал победителем конкурса некоммерческих организаций.Ольга Осокина, заместитель директора департамента региональной политики Владимирской области:– На разных языках мы сейчас слышим песни. Это то, что нас объединяет, и очень приятно то, что такие проекты есть. Это действительно некоммерческая организация, которая уже не первый год проводит этот фестиваль.На сцене - лучшие фольклорные коллективы. От татарского "Ак-Калфак" до казачьего "Раздолья" и русских "Мужиков". Приехала и знаменитая "Владимирская Вечора" во главе с Олесей Цигловой.Олеся Циглова, руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора":– У нас есть возможность в наше непростое время показать, что в нашей области те народности и этности, которые есть, существуют в мире и добре. Единение сейчас для нас - главное.Непогода не помешала представить народные костюмы, организовать мастер-классы. Секреты обращения с белой глиной детям раскрывает гончар Алексей Малахов из села Коровино Меленковского района. Исторического центра гончарного промысла.Алексей Малахов, гончар:– Я в этом ремесле около 25 лет. 26-ой год. Я в пятом поколении. Это у нас традиция. Наследие. Я знаю своих предков до середины 19-ого века.Активное участие в фестивале приняла и Автономия татар Владимирской области. Ее председатель Макадес Муртазин привез в Гнездилово практически всю семью.Макадес Муртазин, председатель владимирской областной общественной организации "Автономия татар Владимирской области":– Фестивали межнациональные очень эффективны, очень популярны и народу это нравится. А в формате сельской местности на улице, в деревне- самое интересное, потому что мы выходим в народ.Песня на татарском- от Муртазина- младшего. Камиль бережно хранит свой национальный язык.Камиль Муртазин, участник межнационального фестиваля "Диалог культур":– Разговариваю со своей семьей на татарском языке, он мне родной. Я его знаю с года.Фестиваль под открытым небом собрал и гнездиловцев, и гостей из других городов. Кто-то подпевал, а кто-то - пустился в пляс. Попробовали на "Диалоге культур" и национальные блюда.Зрители:– Очень классный фестиваль. Поем, танцуем, едим. *В наше нелегкое время такой прекрасный концерт. Очень поднимает настроение и дух наш русский.Автор проекта Сергей Нечаев надеется, что скоро возродится и еще один символ древнего села. И его главное украшение. Ансамбль старинных церквей. Летней- церкви Николая Чудотворца и теплой- во имя суздальских святых Федора и Иоанна. В последней уже проходят службы.Сергей Нечаев, организатор межнационального фестиваля "Диалог культур", автор проекта:– 5 лет назад он пребывал в руинизированном состоянии. Там, где мы сейчас восстанавливаем алтарь, росли деревья. Не было кирпича, не было кровли, разобраны были стены и так далее.По словам Сергея (он сам, кстати, родом из Тольятти) свой вклад в сохранение наследия вносят все гнездиловцы. Отчетливо осознавая: уважение к прошлому- всегда основа будущего.Мария Платанюк, Андрей Синягин."Вести-Владимир"