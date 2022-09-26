В Москве при разработке проекта капитального ремонта учитываются все особенности здания.

В Москве при разработке проекта капитального ремонта учитываются все особенности здания.Реализуемая в Москве программа капитального ремонта жилых домов является самой масштабной в мире. В 2022 году в программу вошло свыше 1,7 тысячи домов. Каждый проект капитального ремонта разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей строения. При проведении работ специалисты используют современные материалы и передовое оборудование. Так удается более детально и бережнее воссоздать все декоративные элементы и цветовые решения.Недавно отремонтировали фасад построенного в 1954 году девятиэтажного здания в Войковском районе. Речь идет о доме № 4 в 1-м Новоподмосковном переулке.Чтобы не доставлять жителям серьезных неудобств, процесс ремонта разделили на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили стены и промыли их раствором, потом заделали трещины, восстановили кирпичную кладку, выполнили антигрибковую обработку поверхностей, отреставрировали все декоративные элементы.Последний этап включал оштукатуривание фасада нижних пяти этажей и его окраску (в соответствии с цветовым решением). Также отремонтированы цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменены водосточные трубы и отливы, восстановлены балконы.Кстати, не так давно завершился капитальный ремонт построенного в 1930 году дома в Лефортове – дома 20б на шоссе Энтузиастов. Перед специалистами была поставлена задача – сохранение исторического облика здания. В этом случае также был создан уникальный проект и учтены при этом все особенности строения.Восстановление фасада проходило в несколько этапов. Сначала специалисты провели очистку наружных стен от накопившихся загрязнений, затем они заделали трещины, заполнили специальным составом выветренные швы. Места, которые постоянно намокают, обработали специальным антигрибковым раствором. После этого фасад покрасили.В здании заменили водосточные трубы и входные группы, установилисовременные стеклопакеты в местах общего пользования. В подъездах обновили поверхности стен и потолков, заменили напольное покрытие и тамбурные двери. Слаботочные провода (там, где это возможно) убрали в короба. Можно с уверенностью сказать, что этот дом получил вторую жизнь.