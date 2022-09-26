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На пути в Россию
Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье...
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На пути в Россию
Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье голосуют за воссоединение с Россией. Как проходит референдум в 33 регионе?
Работа над ошибками
Все ошибочно призванные будут возвращены. Александр Авдеев взял на личный контроль каждое сообщение о ходе частичной мобилизации.
Диалог культур
На языке танца и песни. В селе Гнездилово Суздальского района прошел "Диалог культур".