Не пропустите в дневном выпуске Вестей: На пути в Россию Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье...

Не пропустите в дневном выпуске "Вестей":На пути в РоссиюДонецк, Луганск, Херсон и Запорожье голосуют за воссоединение с Россией. Как проходит референдум в 33 регионе?Работа над ошибкамиВсе ошибочно призванные будут возвращены. Александр Авдеев взял на личный контроль каждое сообщение о ходе частичной мобилизации.Диалог культурНа языке танца и песни. В селе Гнездилово Суздальского района прошел "Диалог культур".