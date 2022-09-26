Смотрите в итоговом выпуске Вестей:
Работа над ошибками
Все, кто был мобилизован по ошибке,...
Смотрите в итоговом выпуске "Вестей":
Работа над ошибками
Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Губернатор Александр Авдеев заявил, что проверит каждое сообщение об инцидентах в ходе частичной мобилизации.
IT-куб
Будущее начинается здесь! В Александрове будут готовить специалистов по робототехнике и программированию.
Диалог культур
На языке танца и песни. В селе Гнездилово Суздальского района прошел "Диалог культур".