Марина Лукьянова, жительница Судогды, которая представляла наш регион на Всероссийском конкурсе...

Марина Лукьянова, жительница Судогды, которая представляла наш регион на Всероссийском конкурсе красоты в июне этого года, готовится к новому выступлению - нашу землячку пригласили представлять Москву в европейском конкурсе.Он будет проходит в Софии, Болгария. Напомню, Марина Лукьянова - мама двоих детей, владелица салона красоты. Теперь ей предстоит подготовиться к одному из самых интересных этапов своей жизни - подобрать костюмы, платья, с нуля выучить английский. Что еще нужно успеть сделать до отправления, Марина рассказала нам лично.Марина Лукьянова, вице-миссис Россия Europe 2022:– Я представляю Россию, конкретно Москву. То есть у нас едут три участницы, естественно, каждая не может ехать с лентой миссис Россия, правильно? Поэтому одна миссис Россия, я миссис Москва и другая участница миссис Удмуртия. Я для себя решила, что если что-то пойдет не так, я буду говорить на русском, я же русская. Пусть понимают как хотят.