Она стартует сегодня в Казани. Сборная России по спортивной гимнастике планирует выступить в полном...

Она стартует сегодня в Казани. Сборная России по спортивной гимнастике планирует выступить в полном составе на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022.Соревнования пройдут в Центре гимнастики Казани с 26 сентября по 1 октября.В нашей команде собраны ведущие гимнасты региона – Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Влад Новокшонов, Алексей Ростов, Лейла Васильева, Ангелина Мельникова, Арина Семухина. Желаем успеха нашим спортсменам!Фото: пресс-служба администрации Владимирской области