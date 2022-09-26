В Загородном парке установят новые светофоры. Соответствующая информация размещена на сайте Госзукупок. Монтаж проведут в зоне выезда из города в сторону Мурома на пересечении

В Загородном парке установят новые светофоры. Соответствующая информация размещена на сайте Госзукупок. Монтаж проведут в зоне выезда из города в сторону Мурома на пересечении Судогодского шоссе и трассы «Владимир-Радужный». Стоимость работ превышает 2 миллиона рублей. Помимо самого объекта, в планах также намечена прокладка кабеля и труб. К работам приступят 24 октября, а сдадут объект не