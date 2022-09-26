Во Владимире прошел конкурс Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2022. В нем приняли участие...

Во Владимире прошел конкурс "Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2022". В нем приняли участие профактивисты из 17 областей России.Участники выполняли творческие задания, направленные на выявление лидерских качеств. "Дебаты", "Автопортрет", "Культурная минутка" - такова программа "соревнований". Участникам предстояло не только презентовать себя и свою организацию, но и продемонстрировать знание законодательства. Главная цель конкурса - выявление инициативных и талантливых молодежных профсоюзных лидеров, привлечение их к активной профсоюзной деятельности и создание условий для профессионального роста.Водопьянова Татьяна, секретарь Федерации независимых профсоюзов России:– То, что они сегодня приняли участие- это, действительно, еще одна ступенька их профессионального роста, потому что все задания требовали очень серьезной концентрации и поскольку они ,действительно, все выдерживают и очень хорошие результаты показывают вот у меня сегодня чувство искренней гордости, что у нас такая молодежь.