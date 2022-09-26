Памяти кавалера Ордена Мужества. Во Владимирской области открыли мемориальную доску Илье Пяткину,...

Памяти кавалера Ордена Мужества. Во Владимирской области открыли мемориальную доску Илье Пяткину, росгвардейцу, подполковнику полиции, погибшему во время специальной военной операции. Государственную награду офицер получил посмертно Указом Президента.Доска памяти Ильи Пяткина появилась на фасаде школы поселка Андреево. Участие в мемориальной церемонии приняли полковник Николай Чеботаев, заместитель по военно-политической работе регионального Управления Росгвардии, командование и офицеры СОБР "Сунгирь", представители администрации, почетный караул, представители благотворительного фонда "Открытые сердца", общественники, ветераны, юнармейцы, родные Героя. Прибыл и военно-духовой оркестр Управления Росгвардии. По словам друзей и близких, Илья Пяткин был настоящим офицером, надежным товарищем, опытным наставником, защитой для семьи. Участники акции возложили цветы и почтили память кавалера ордена Мужества Ильи Пяткина минутой молчания.