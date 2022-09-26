Женщина является инвалидом, страдает редким заболеванием, включена в федеральный регистр лиц,...

Женщина является инвалидом, страдает редким заболеванием, включена в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. При этом, федеральной клиникой женщине были даны рекомендации по лечению препаратом Иммуноглобулин, определена схема лечения продолжительностью 7 месяцев. Лечение было необходимо начать незамедлительно, но рецепт пациентка получить так и не смогла.Прокуратурой города Владимира установлено, что по инвалидности уже год назад у заявительницы возникло право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Она передала участковому врачу заключение ФГБНУ «Научный центр неврологии» г. Москвы с рекомендациями врача-невролога о лечении Иммуноглобулином, однако льготный рецепт ей выписан не был. Хотя и входит в "Стандарт оказания медицинской помощи", и потому отказ тут недопустим.Женщина обратилась с жалобами на имя главврача и в департамент здравоохранения региона, но должных мер органами системы здравоохранения принято не было. Прошлой осенью заявительница прошла ряд плановых госпитализаций для проведения инфузии препаратом "иммуноглобулин, который была вынуждена приобретать за свой счет - на сумму около 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор города обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском о взыскании с ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира» в пользу пациентки средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов и компенсации морального вреда. Исковые требования поддержаны лично прокурором города Владимира.Решением суда заявленные требования удовлетворены.Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры г. Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/