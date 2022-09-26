Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан...

Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Судом установлено, что 21 февраля 2022 года мужчина на машине «Мерседес Бенц 190Е» передвигался по дороге "Муром-М7 Волга" со стороны с.Татарово в сторону с.Чаадаево.Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, выразившиеся в скользком дорожном покрытии, и не избрал скорость, обеспечившую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.На участке дороги, где имеется естественный изгиб налево, мужчина потерял контроль за движением автомобиля, выехал на правую по ходу движения обочину и машина перевернулась.В результате аварии пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался на следующий день в Муромской городской больнице № 3.После ДТП водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев, сообщила в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com