Во Владимирской области выявили 556 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 26 сентября. Днем ранее было 550. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано

Во Владимирской области выявили 556 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 26 сентября. Днем ранее было 550. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 4 человека, накануне было 11. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 168 361. В лидерах по заражениям Владимир – 200 заболевших за сутки. На втором месте