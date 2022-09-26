Ежегодно 26 сентября по всему свету отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды.

Ежегодно 26 сентября по всему свету отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды. Впервые этот праздник появился в Индонезии в 2011 году благодаря. Всемирной федерации здоровья окружающего мира. С каждым годом идею подхватывали всё больше и больше стран. Так в 2013 году праздновали уже австралийцы, канадцы и британцы, а также американцы и азиаты. Ежегодно Всемирная федерация утверждает специальную тематику для проведения соответствующих ей мероприятий и акций, чтобы обратить большее внимание людей к проблемам экологии внешней среды, природы, в которой они родились и живут.В современных реалиях человеческая деятельность охватила почти всю планету. На земле не осталось места где не бы не побывал человек. С одной стороны, глобализация процессов жизнедеятельности позитивно влияет на процветание человечества, однако, в свою очередь, так же негативно влияет и на здоровье окружающей среды. Поэтому тематикой Всемирного дня здоровья окружающей среды была названа тема укрепления систем охраны окружающей среды для осуществления целей в области устойчивого развития.Цели устойчивого развития, также известные как Глобальные цели, были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году в качестве универсального призыва к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы к 2030 году все люди наслаждались миром и процветанием сейчас и в будущем.17 целей устойчивого развития являются комплексными - они признают, что действия в одной области повлияют на результаты в других, и что развитие должно обеспечивать баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью, одновременно борясь с изменением климата и работая над сохранением наших океанов и лесов.Здоровье окружающей среды играет ключевую роль в реализации большинства целей. При наличии хорошо институционализированных систем охраны окружающей среды поставленные цели будут легко достижимы.На сегодняшний день на территории Владимирской области основную работу по охране окружающей среды осуществляют следующие учреждения: Департамент природопользования и охраны окружающей среды, ГБУ ВО «Экорегион», ГБУ ВО «Дирекция ООПТ».ГБУ ВО «Экорегион» проводит ряд экологопросветительских мероприятий, нацеленных на сохранение здоровья окружающей среды и приглашает Вас принять участия и внести свой вклад к сохранению и созданию здоровой окружающей среды. Более подробно о мероприятиях и акциях можно узнать на официальной странице учреждения в социальной сети «Вконтакте» ().