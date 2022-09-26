За минувшую неделю в регионе зафиксировано 41 ДТП, в которых пострадали люди. Шесть человек погибли. Об этом сообщает областная полиция. Только за выходные произошли три смертельных аварии.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано 41 ДТП, в которых пострадали люди. Шесть человек погибли. Об этом сообщает областная полиция. Только за выходные произошли три смертельных аварии. Сразу две автокатастрофы случились в Муроме. 25 сентября, рано утром разбился водитель автомобиля «Ниссан Ноут». ДТП произошло на автодороге Кассимов-Муром-Нижний Новгород. Иномарка съехала в кювет и врезалась в