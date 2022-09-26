Стало известно, что заместителя главы Владимира по вопросам ЖКХ Олега Круглова сегодня - последний...

Стало известно, что заместителя главы Владимира по вопросам ЖКХ Олега Круглова сегодня - последний рабочий день. На этом посту он проработал менее полугода.Напомним, что 5 апреля глава города Владимира Андрей Шохин назначил Олега Круглова заместителем главы администрации города Владимира. Где он курироавл деятельность трех управлений мэрии - ЖКХ, транспорта и связи и по охране окружающей среды. Ранее он - с 2016 года работал - в дорожной отрасли Ярославской области, затем - первым заместителем главы города Ростова."Олег Круглов зарекомендовал себя на своём посту как профессиональный руководитель, прокомментировал отставку начальник горуправления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович. Претензий к его работе не возникало. Никаких скандалов. Продолжаем работу на конструктиве".Фото сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.