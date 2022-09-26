Ленинский проспект в Москве преображается.

Ленинский проспект в Москве преображается.Создание комфортной городской среды – главная задача программы "", которая была запущена в Москве несколько лет назад по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. Например, в рамках этого проекта приводили в порядок участки вдоль Ленинского проспекта.Одна из парадных столичных магистралей несомненно нуждалась в обновлении. В 2021-м преобразился участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, а в 2022-м – участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Главной задачей было сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив основную транзитную функцию", – отметил он.Нельзя не заметить, что большая часть тротуаров на Ленинском стала шире. Обновлено их покрытие, асфальт на проезжей части также заменен. Появились дополнительные парковочные карманы для автомобилей и 27 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью.На обновленных участках установили свыше 1,3 тысячи фонарей, а на наземных пешеходных переходах – почти 130 опор контрастного освещения.Во дворах на Ленинском проспекте благоустроили девять детских и пять спортивных площадок. В скором времени в зонах отдыха и скверах установят лавочки и навигационные стелы, сделают 130 велопарковок, появится 17 пунктов проката велосипедов и четыре – самокатов.Обновились и скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, а также территория перед универмагом "Москва". В этих местах обновили покрытие тротуаров, заменили системы освещения и сделали уютные места для отдыха. Зоны для отдыха также появились вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37а на Ленинском. От станции метро "Ленинский проспект" до улицы Вавиловапоявился новый пешеходный маршрут.А еще на Ленинском проложили дополнительную водосточную сеть и убрали под землю кабельные линии. На разделительной полосе на участке от Гагаринской площади до Университетского проспекта разбили газон.Позднее в этом году на Ленинском проспекте – от проезда Апакова до Университетского проспекта – высадят свыше 800 деревьев и 38 тысяч кустарников. Осенью растения, как известно, лучше приживаются.