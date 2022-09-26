В ночь с 22 на 23 сентября в городе Киржач загорелся частный гараж. Сообщение в службу спасения поступило в 00:40. На место незамедлительно выдвинулись 5 единиц техники и 13 человек личного состава

В ночь с 22 на 23 сентября в городе Киржач загорелся частный гараж. Сообщение в службу спасения поступило в 00:40. На место незамедлительно выдвинулись 5 единиц техники и 13 человек личного состава МЧС. К их прибытию внутренняя часть строения уже полыхала. Пламя пробивалось через открытую дверь в гараж, что создавало риск распространения огня на кровлю