Стало известно, что на самом деле представляет из себя олимпийская чемпионка.

Стало известно, что на самом деле представляет из себя олимпийская чемпионка.За жизнью легендарной спортсменки активно следят не только поклонники, но и многие издания. Правда, личную жизнь олимпийская чемпионка привыкла хранить за завесой тайны. Юные спортсменки пытаются подражать известной гимнастке, а журналисты счастливы лицезреть, как Алина Кабаева появляется на мероприятиях.Многие россияне неоднократно обращались к звездам, чтобы узнать астрологический прогноз. На днях СМИ опубликовали список самых жадных знаков зодиака.На первом месте расположились Тельцы. Таким образом 40-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов: она как раз является представителем этого знака. По словам астролога, Тельцы настоящие любители денег. Более того, они еще те жмоты, которые лишний раз предпочтут ничем не делиться с остальными."Если вы захотите у него отобрать, он, конечно, всеми руками и ногами будет хвататься, потому что это человек, у которого очень сильно выражено чувство "мое", — цитирует эксперта ".Теперь, как показывают звезды, Алина Кабаева неразрывно связана с амплуа скупердяйки — при таком гороскопе сложно отвертеться. Второе место среди самых жадных знаков зодиака заняли Раки, а на третьем месте расположились Козероги.Ранее "Дни.ру" , что Алина Кабаева выступила с важным обращением.