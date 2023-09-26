Один из жителей Москвы подал соответствующее заявление в правоохранительные органы – причем не первое. Владимир Епифанцев, видимо, серьезно задел чувства столичного жителя.

Один из жителей Москвы подал соответствующее заявление вправоохранительные органы – причем не первое. Владимир Епифанцев, видимо,серьезно задел чувства столичного жителя.В эфире одной из радиостанций артист подверг суровой критикероссийский государственный строй, причем по довольно любопытной причине,существенно отличающийся от "традиционных" для подобной критики: ВладимирЕпифанцев обвинил российское государство в том, что оно запрещает своимгражданам собиратьпсилоцибиновые грибы.Актер издавна является открытым потребителем грибов, невходящих в классическую продуктовую корзину россиян. В частности, звездасериала "Жуки" очень уважает мухоморы. В своих речах, расхваливающихпсиходелические дары природы, Епифанцев выражал недовольство тем, что в нашейстране существует множество запретов "на все хорошее".Примечательно, что заявление москвича, обвиняющего Владимира в русофобии, последовало послеотказа в возбуждении дела о незаконном ношении полицейской формы. Епифанцев выложил в социальные сети ролик, в котором утверждал, что не считаетсебя россиянином — но впоследствии выяснилось, что это была видеозапись сосъемочной площадки, и актер находился в образе.Именно тогда москвич и составил второезаявление, уже о русофобских высказываниях, которые приписывает Владимиру Епифанцеву. Присутствуют лив действиях гражданинакакие-то глубоколичные мотивы, неизвестно. Но на сей раз заявление полиция приняла, теперьправоохранительные органы вынуждены провести проверку по этому делу.