Во Владимире подвели итоги конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» 2023 года.

Во Владимире подвели итоги конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» 2023 года. Гран-при получили сёла Весь Суздальского района и Парковый Юрьев-Польского района. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сопредседатель оргкомитета клнкурса, .По словам народного избранника, все участники конкурса проявили себя с наилучшей стороны, и определить победителей оказалось непросто. Конкуренция оказалась высока, ведь жители владимирских деревень вложили душу в благоустройство своих населённых пунктов и стремились показать всё самое лучшее.Напомним, в этом году на конкурс заявились 75 населенных пунктов. Традиционно призовые места распределялись по категориям: деревни с числом жителей до 500 человек и крупные населенные пункты - до 3500 человек. Призёры получили денежные премии.Кроме того, были и личные номинации. Так, Алексей Говырин отметил лучших мастеров-ремесленников и предпринимателей. «Обладателями сертификатов на 50 тысяч рублей стали семейная мастерская керамики «Солнце» из села Суромна Суздальского района и музейный комплекс «Усадьба фабриканта Думнова» из села Заречье Киржачского района. В ближайшее время обязательно приеду в гости, чтобы лично вручить приз», – написал депутат Госдумы и поздравил участников и лауреатов конкурса.