Астроном из Владимира представил фотографии газовых гигантов Сатурна и Юпитера А сейчас фотографии...

Астроном из Владимира представил фотографии газовых гигантов Сатурна и ЮпитераА сейчас фотографии газовых гигантов Сатурна и Юпитера, сделанные астрономом-любителем из Владимира Антоном Андриановым.Пока это лучшие фотографии в его коллекции, рассказывает астроном. Такого результата удалось достичь благодаря удачному расположению планет. Это не конец. К съёмке Юпитера Антон собирается вернуться в ближайшее время.