Будут ли перемены? Об этом рассказали синоптики жителям Владимирской области Сохранится...

Будут ли перемены? Об этом рассказали синоптики жителям Владимирской областиСохранится преимущественно солнечная, спокойная и сухая погода с температурой, превышающей климатическую норму последней пятидневки сентября.В среду, 27 сентября, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков.Воздух прогреется до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +6 градусов.Ветер слабый, максимум 2,4 метра в секунду.Атмосферное давление стабильное: 760-769 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть «сдвинут» в амбар).- Если 27 сентября дует северный ветер, то будущее лето будет теплым.- В народе говорили: "Осень навстречу зиме двигает"Фото сгенерировано нейросетью