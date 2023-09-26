Будут ли перемены? Об этом рассказали синоптики жителям Владимирской области
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Будут ли перемены? Об этом рассказали синоптики жителям Владимирской области
Сохранится преимущественно солнечная, спокойная и сухая погода с температурой, превышающей климатическую норму последней пятидневки сентября.
В среду, 27 сентября, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Воздух прогреется до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +6 градусов.
Ветер слабый, максимум 2,4 метра в секунду.
Атмосферное давление стабильное: 760-769 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть «сдвинут» в амбар).
- Если 27 сентября дует северный ветер, то будущее лето будет теплым.
- В народе говорили: "Осень навстречу зиме двигает"
Фото сгенерировано нейросетью