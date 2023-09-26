“26 сентября Алексей Сипач, экс-министр физической культуры и спорта Владимирской области, вступил в должность главы уникального населённого пункта – Доброграда”, – сообщили в

“26 сентября Алексей Сипач, экс-министр физической культуры и спорта Владимирской области, вступил в должность главы уникального населённого пункта – Доброграда”, – сообщили в правительстве области. О том, что Алексей Сипач возглавит частный город, стало известно накануне. Об этом “Шестому каналу” сообщила бывшая глава администрации Доброграда Алла Кочеткова. Избрание нового мэра состоялось на заседании Совета народных