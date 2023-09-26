Почему Игорь Николаев до сих пор в больнице? Есть ответ.

Почему Игорь Николаев до сих пор в больнице? Есть ответ.В середине сентября Игорь Николаев был срочногоспитализирован. Ему провели шунтирование сердца – так называется медицинскаяоперация, при которой создают дополнительный путь в обход пораженного участка.В данном случае речь шла о кровеносных сосудах. Николаеву поставили шунт наболее суженные сосуды, но, как выяснилось позже, были обнаружены и другиесосуды, которые тоже необходимо подвергать такой же манипуляции. Поэтомуартисту, возможно, потребуется повторное операционное вмешательство, как сообщаетЦена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишкомвысока. Было ли возможным провести операцию на весь участок сосудов сразу?По сообщениям специалистов, певцу сделали шунтированиемаксимально комфортным образом, без запредельного захода, что потребовало наблюденияи дальнейших выводов. Вследствие подобных операций могут возникать тромбы,поэтому не рисковать и наблюдать – это самый правильный подход при такихвмешательствах, не делать все и сразу. Вот почему ИгорьНиколаев до сих пор в больнице.По прогнозам врачей, артист при надлежащем уходе скоросможет возобновить творческую деятельность. Хотя о концертах пока говоритьрано.Напомним, что Игорь Николаев был срочно госпитализированпосле перенесенного инфаркта. Ему была проведена операция на сердце.В минувшие выходные у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковойбыла годовщина свадьбы.