Тела двоих детей и их родителей нашли в квартире в Юрьев-Польском районе без признаков насильственной смерти.

Во Владимирской области расследуют уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) по факту обнаружения тел четырех жителей Юрьев-Польского района.Трагедия произошла селе Энтузиаст Юрьев-Польского района: в этот день семейную пару с двумя маленькими детьми - мальчиками 2018 и 2021 года рождения - нашли в собственной квартире. Как подчеркнули в региональном Следкоме, внешне тела не имели видимых следов насильственной смерти.На место выезжали руководитель СУ СКР Артем Кулаков и прокурор Юрьев-Польского района Антон Блинов.Как стало известно vlad.aif.ru из собственных источников, люди могли погибнуть из-за отравления средством от тараканов. Сначала предлагали, что дезинсекцию проводила 91-летняя женщина, жившая этажом выше. Но потом оказалось, что пенсионерка умерла вскоре после своих соседей. Её тело нашли родственники возле входной двери в квартиру.Между тем, районная комиссия по ЧС решила переселить жильцов дома, где произошла трагедия, в пункты временного размещения. Однако люди – все 65 человек – предпочли временно переехать к родственникам.Вскоре эвакуировали жильцов и соседнего дома. Именно там, по некоторым сведениям, жил фермер, который дал погибшей семье отраву от насекомых. В его квартире якобы нашли целый мешок химиката. Супруги, скорее всего, перестарались с количеством яда и рассыпали его по помещениям слишком много. А старушка, вероятно, отравилась его парами, проникшими к ней через вентиляцию.Семья с детьми погибла внезапно: судя по расположению тел, 5-летний ребёнок играл на полу, рядом находился его 42-летний отец, мать смерть нашла в ванной, а младшего сына – в кроватке. В коридоре лежали бездыханные тела питомцев семьи – двух котов.У пары осталась старшая дочь – она учится в интернате и в момент трагедии её не оказалось дома.В любом случае причину гибели людей выясняет следствие.