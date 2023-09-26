Во Владимирской области 20 сентября возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) по факту обнаружения тел четырех жителей Юрьев-Польского района.

Во Владимирской области 20 сентября возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) по факту обнаружения тел четырех жителей Юрьев-Польского района.Трагедия произошла селе Энтузиаст Юрьев-Польского района: в этот день семейную пару с двумя маленькими детьми - мальчиками 2018 и 2021 года рождения - нашли в собственной квартире. Как подчеркнули в региональном Следкоме, внешне тела не имели видимых следов насильственной смерти.На место выезжали руководитель СУ СКР Артем Кулаков и прокурор Юрьев-Польского района Антон Блинов.Как стало известно «АиФ из собственных источников, люди могли погибнуть из-за отравления средством от тараканов. Сначала предлагали, что дезинсекцию проводила 91-леняя женщина, жившая этажом выше. Но потом оказалось, что пенсионерка умерла позднее своих соседей. Её тело нашли родственники возле входной двери.Между тем, районная комиссия по ЧС решила переселить жильцов дома, где произошла трагедия, в пункты временного размещения. Однако люди – все 65 человек – предпочли временно переехать к родственникам.Уже на следующий день, 21 сентября, эвакуировали жильцов и соседнего дома. Именно там, по некоторым сведениям, жил фермер, который дал погибшей семье отраву от насекомых. В его квартире якобы нашли целый мешок химиката. Супруги, скорее всего, перестарались с количеством яда и рассыпали его по помещениям слишком много. А старушка, вероятно, отравилась его парами, проникшими к ней через вентиляцию.Семья погибла внезапно: 5-летний ребёнок играл на полу, рядом находился его 42-летний отец, женщину смерть нашла в ванной, а младшего сына – в своей кроватке. В коридоре лежали бездыханные тела питомцев семьи – двух котов.У пары осталась старшая дочь – она училась в интернате и в момент трагедии её не оказалось дома.В любом случае, причину гибели людей выясняет следствие.