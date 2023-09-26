Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян намекнул, что у него есть подружка.

Бывший возлюбленныйОльги Бузовой Давид Манукян намекнул, что у него есть подружка.Рэпер Дава послерасставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни.Так, например, в его блоге было замечено страстное фото с танцовщицей. Все былоподумали, что Давид снова влюбился, но нет. Оказалось, что снимок был призванпривлечь внимание к рэперу. В этом же стиле детективного экшна Манукянпродолжил подливать масла в огонь.На днях блогер поделился фото "рука в руке" на спектакле"Абсолютно другая нага". После чего Даву подозревают в отношениях стаинственной блондинкой.Фанаты тут же приметили, что точно такие же ракурсы опубликованына страничке некой Яны. Девушка довольно ясно комментирует прошедший вечер как"манкий" и "эротичный". И тут же она рассуждает о том, чторанее "утомительные" свидания для нее вдруг стали "притягательными".Предполагаемая спутница Давы решила, что лучшая стратегия в отношениях сейчас –"ловить момент и просто наслаждаться общением".Дивид Манукян ранее чуть не женился на Ольге Бузовой."Чуть" произошло на Мальдивах в 2021 году. Регистрацияна тропических островах не имеет юридической силы в России, поэтому мужем иженой по российскому законодательству они всё-таки не стали. Однако, некотороевремя спустя последовало громкое расставание. Пиар это был или испанскиестрасти до сих остается неизвестным. Но сейчас Давид явно настроен на новыеотношения.