Дмитрий Наумов рассказал, когда в домах Владимира включат отопление. - Отопление во Владимире...

Дмитрий Наумов рассказал, когда в домах Владимира включат отопление.- Отопление во Владимире включим уже на следующей неделе, - сообщил Дмитрий Наумов.Всего в городе 2650 многоквартирных домов, на них уже оформлены паспорта готовности к зимним условиям эксплуатации. Сейчас сетевики заканчивают пуско-наладочные работы.- В первую очередь тепло дадим в больницы, школы, детские сады и другие объекты соцсферы, - уточнил глава Владимира. - Готовность по ним — 100%.Фото сгенерировано нейросетью.