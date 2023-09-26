В сентябре дочери актера Юлии исполнилось 16 лет. Константин Крюков поделился впечатлениями от общения со своим уже фактически взрослым ребенком.

В сентябре дочери актера Юлии исполнилось 16 лет. КонстантинКрюков поделился впечатлениями от общения со своим уже фактически взрослымребенком.По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишкоммолод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось. Артист утверждает, чтодалеко не всегда возможно увидеть, следует ли вообще какая-то реакция состороны ребенка на твои действия."Она вообще поняла или не поняла?А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся […].Это жуткоинтересно", — объясняет Константин Крюков.Актеру очень нравится проводитьвремя с дочерью, и он очень благодарен ей за всю, что она ему дает как отцу. Вчастности, Юлия не дает ему морально состариться, держит его в курсе всехновинок, прежде всего музыкальных. Кроме того, отец и дочь очень много общаютсяна тему кинематографа, и ребенок далеко не всегда согласен с родителем — но приэтом для Крюкова всегда очевидно, что это именно его дитя."Это как будто есть второй "ты" сновой точкой зрения", и этот второй "ты" по-другому смотрит на мир, заново егопроживает", — пояснил актер.Благодаря такому обмену мнениямиотец получает возможность заново прожить ту или иную ситуацию, но уже с другимвзглядом на нее — и ему это очень нравится.Отдельно Константин Крюков отмечаетвысокую самодисциплинированность и самостоятельность своей дочки — иной раз емуот этого даже не по себе, так как он сравнивает ребенка с самим собой в детствеи вспоминает, что условные оценки он получал чисто для родителей, а Юлия ихполучает именно для себя.