Полуобнаженные мужчины сразились в поединках на глазах у публики. Победители ликовали, а остальные просили пощады – и вот как это было.

Полуобнаженные мужчины сразились в поединках на глазах у публики. Победители ликовали, а остальные просили пощады – и вот как это было.В минувшее воскресенье в Анапе завершился ежегодный фестиваль живой истории "Горгиппийские игры", который посвящен спортивным мероприятиям в духе прошлого. Корреспондент "Дни.ру" заглянул на это яркое торжество.В античное время на месте ныне популярного российского курорта располагался город Горгиппия. Его назвали в честь сына царя Сатира I — Горгиппа, который присоединил территорию к Боспорской державе.В течение четырех дней жители и гости города наслаждались программой фестиваля "Горгиппийские игры" в разных локациях. Финал программы 24 сентября был особенно ярким и запоминающимся. Средь бела дня на территории музея "Горгиппия" в центре города развернули заключительные гладиаторские бои.Это полноценное театральное представление, пронизанное римской культурой и музыкально-танцевальными элементами традиционных поединков того времени. На огромной площадке для зрителей установили круглые многоярусные трибуны — как подобие амфитеатра.В качестве гладиаторов перед публикой выступили Максимус, Сигул, Иуда, Пурпуриус, Трикс и Марк. В действительности это увлеченные исторической реконструкцией актеры театра "ИстАри", которые приехали из Крыма.Эффектное шоу показали также представители московской студии античного танца VETERUM CHORUS. Их театрализованные зрелищные номера дополнили атмосферу гладиаторских боев и помогли публике насладиться колоритом давно минувшей эпохи.