На Первом канале грандиозное разоблачение в эфире популярной программы.

На Первом канале грандиозное разоблачение в эфире популярной программы.Каждый из нас мечтает обрести заветное счастье рядом с любимым человеком. Многие запросто находят вторую половинку, а кому-то приходится обращаться к экспертам по отношениям. Например, к Ларисе Гузеевой, которая в своей программе "Давай поженимся" помогает участникам найти свою любовь.В последнее время сценарии шоу становятся неожиданными не только для зрителей, но и для участников "Давай поженимся!". В недавнем выпуске гостья сорвала съемки шоу, потому что на них без ее ведома пригласили ее бывшего супруга. Правда, Лариса Гузеева смогла помочь поставить экс-возлюбленного участнице на место, да так, что он сам сбежал из студии.В новом выпуске телеведущая уже сама отличилась. Лариса Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!”. В этот раз искать любовь пришел мужчина, который после расставания с бывшей женой закрылся дома. Правда, если гость смог поразить телеведущую своей харизмой, то пришедшие к нему девушки нет.Да настолько, что Лариса Гузеева даже забыла, кто есть кто. Девушку, которая на самом деле была бухгалтером, телеведущая обозвала блогером. Но участницу это не сильно задело, она в шуточной форме сказала, что может быть и инфлюенсером.Ранее "Дни.ру", что дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком.