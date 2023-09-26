Каким мог стать областной центр и что потерял в результате городской перестройки. Об этом...

Каким мог стать областной центр и что потерял в результате городской "перестройки". Об этом рассказала корреспондент ГТРК "Владимир"Каким мог стать Владимир? И слышали ли вы о грандиозной зеленой пешеходной зоне от Содышки до Фрунзе. Что потерял областной центр в результате городской "перестройки", и что сегодня важно сохранить? На экскурсию за новыми открытиями идем с Полиной Артюх.- Я помню некоторые жители коз держали, я помню в одном доме лошадь даже, их же надо кормить и заготавливали здесь сено.Козий парк. Этот "народный" топоним и сегодня можно встретить на электронных картах Владимира. Но настоящее название этого места - парк Счастливых прогулок и, конечно, воспоминаний, говорит Сергей Максимович Молчаков. Осенью ему исполнится 83. Рассказывает, каждое лето приходил сюда загорать с семьей, собирать березовые веники - он знатный банщик. Вспоминает, и как в 1964-ом вместе с супругой в честь рождения сына сажал здесь первые деревья.Сергей Молчаков:- Я живу в одном из первых домов на пр. Строителей. Домов можно сказать вообще не было. Голое поле и автобусы как-то пробирались. Асфальта не было. Получили приглашение, то ли от горкома принять участие в закладке парка.А это уже Архивные съемки 2016-го, когда закладывалась Аллея выпускников ВлГУ. Земля под парком сначала принадлежала университету. На кадрах Сергей Максимович уже спустя полвека вместе с внуком сажает березку. Вот она - сейчас единственная из той аллеи. Сергей Максимович обеспокоен судьбой парка - часть его уже съела застройка. А ведь несколько лет назад эта единственная зона отдыха в районе Черемушек была частью так называемого "Зеленого диаметра"- грандиозного пешеходного проекта. Полина Артюх знает о нем всё. Журналист, экоактивист изучает, спасает, делает все возможное, чтобы парк развивался.Полина Артюх:- Зеленый диаметр - это грандиозная озелененная пешеходная зона. Которая была задумана владимирскими архитекторами еще в 1929 г. Считается, что к этой идее приложил руку А-р Столетов. Вся вот это черная территория- это на самом деле зеленая зона.Только Столетов мог нарисовать город Владимир как город-сад, говорит Полина. Тогда Владимир, конечно, был меньше. И "Зеленый диаметр" проходя через весь город, заканчивался в районе нынешнего Октябрьского проспекта. Но в последующих генпланах идея озеленения Владимира только дополнялась. В 1964-ом ее границы расширили до Содышки и площади Фрунзе, в тот же год был заложен и Парк счастливых. О событии писали газеты.- Комсомольцев, выпускников школ, молодоженов, с первенцами собрали на пл. ленина и привезли в новый микрорайон Черемушки. И здесь счастливые люди в честь счастливых событий заложили парк.Символы парка - эти первые деревья, посаженные в честь владимирцев, которые родились в 20 веке, и выросли в родном городе , воспитали здесь своих детей.- Прямо таки и хочется сказать, люди, те кто заносит топор, покопайтесь в своей биографии, может быть здесь есть дерево посаженное и в вашу честь, вашими родителями.- Первое время после посадки в городском бюджете выделялись средства на уход за зеленой зоной. Поливали саженцы, траву выкашивали.Облагораживали территорию. Но в последствии это делать прекратили. И парк стал развиваться сам по себе как дикий лес.Но даже в этом есть свои плюсы. В парке сложилась уникальная экосистема. Согласно исследованиям ВлГУ , здесь обитают 34 вида птиц, несколько видов зверей, растут 1200 деревьев разных пород. Здесь обитает и Дремлик лесной , северная дикая орхидея. Краснокнижник 30 регионов России. Растение удивительное, с длинным циклом развития.- Если мы видим здесь растение, которое цвело, то это означает, что ему никак не меньше 10 лет. Первые 7 лет Дремлик развивается под землей. Его семена должны вступить в симбиоз с грибами, которые живут на корнях деревьев. И только в этих условиях семечко может прорасти.Дремлик только на 10 год своей жизни может зацвести. Если условия благоприятные. Иначе может просто уйти под землю и спать - спрятаться.- Этот вот нектар темный, блестящий содержит много алколоидов. Чтобы привлечь как можно больше опылителей. Потому что так сложно размножается это растение, что ни один цветок не должен пропасть. Насекомые от него пьянеют и задерживаются на этом растении.Вот таким образом, чтобы это растение появилось на свет, должно сложиться, совпасть многое - и нужный климат, и освещение, и грибы, а растут они только на корнях взрослых деревьев. Удивительное растение , как и мир этих "зеленых патриархов" , несущих в себе неуловимый шлейф прошлых лет.- Это точно береза 1964 года. Мы установили у этой березы табличку. Береза Счастья. Это название должно напоминать всем, кто здесь гуляет от том, почему и как был заложен парк.- Нам очень приятно, что эта идея сработала и люди помнят эту историю. И однажды я была свидетелем, как 1 января пара взрослая люди в годах обнимались с этой березой, для людей это имеет значение.Этой березке-памятнику удалось спасти хоть и небольшую часть территории парка Счастливых. Рядом с ней когда-то росли редкие бардовые клены. Сегодня Парк уменьшился вдвое с 10 до 5 га - на нем возведены два гигантских жилкомплекса.- Мы видим как Зеленый диаметр , который был единой зеленой зоной, прерывается кварталом жилой застройки.Застройка, правда другого рода, на этом месте предполагалась еще с Советских времен. Но это были общественные здания. Дворец пионеров - единственный реализованный из того грандиозного плана, говорит Полина. А еще здесь должен был быть - плавательный бассейн с 50-ти метровой дорожкой, его планировали построить в 1992-м.- Макет этого здания можно увидеть во ВладимирГраждан проект. он там до сих пор. А вся эта территория определялась как спортивное ядро . Там где сейчас ЖК Факел должен был быть легкоатлетический крытый манеж со спортивными залами.К сожалению, проект не реализован, и места под него теперь нет. "Зеленый диаметр" ведет нас дальше, к Воронову оврагу. Здесь брала свое начало строптивая Лыбедь. Дамбу смывало каждую весну. Пока реку полностью не заковали в бетон.- Сейчас ее уже не видно, но еще буквально 10 лет назад здесь был родник с вкусшейшей водой. Овраг засыпали при строительстве.А вот оставшиеся Лыбедские озера еще можно наблюдать в так называемых Старых садах. Испокон веков эта территория возделывалась, сначала стрельцами и пушкарями, рассказывает Полина. Земля здесь благодатная. Название Старые Сады придумано владимирцами - работниками предприятий, которые здесь в конце Великой Отечественной получили участки под огороды. Плодовые деревья и цветы, посаженные людьми - наследие прошлых лет. В конце 70-х при строительстве новых объектов на Октябрьском проспекте людям предложили переехать, выделили другую землю под сады. Но еще долгие годы бывшие владельцы приходили к своим деревьям - чтобы ухаживать и собирать урожай.- В 1985 году, когда был сдан ДП эту территорию хотели отдать под детский парк. Это был грандиозный проект.Здесь должны были появиться картодром, футбольные поля, баскетбольные, волейбольные площадки, оранжерея, зимний сад, розарий, дендрарий- все это есть в проекте 1986 г. Парк даже начали строить - с парадной лестницы - она сохранилась.- От Дворца пионеров и дальше до входа в парк предусматривалась главная парадная аллея. Начиналась каскадом, лестницы спускались красным гранитным гравием засыпана территория и дальше венчалась композиция фонтаном.Воплотить проект в жизнь помешала Перестройка 90-х. До сих пор по всему периметру каскада лежит гравий. Не прижилась и аллея в честь 85-ого юбилея комсомола, остался лишь этот памятник "беспощадному благоустройству". А вот и фонтан, который никогда не работал. Волонтеры его используют сегодня как сцену для артсубботников, и как Доску почета. Прекрасная идея "Зеленого диаметра", которая поддерживалась и развивалась владимирскими архитекторами на протяжении 70 лет, в наше время , к сожалению, растворилась. От него осталось 3 маленьких отрезка, которые так важно сегодня сохранить и благоустроить. Одно из этих озер тоже может исчезнуть. Уже в конце декабря должен быть представлен проект нижней части "диаметра". Посмотрим, каким он будет.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".