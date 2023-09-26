Крупный пожар охватил частный дом в центре Владимира Накануне вечером 25 сентября произошел мощный...

Крупный пожар охватил частный дом в центре ВладимираНакануне вечером 25 сентября произошел мощный пожар в жилом доме по адресу: г. Владимир, 1-Сосенский проезд, д.5, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Предварительная площадь пожара 224 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.К ликвидации пожара привлекаются 6 единиц техники и 21 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской областиВидео: телеграм-канал "Подслушано в Добром"