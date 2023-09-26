Метод Жени Лукашина: во Владимирской области вор проник в чужую квартиру, сказав, что перепутал...

"Метод Жени Лукашина": во Владимирской области вор проник в чужую квартиру, сказав, что перепутал адреса.Житель Покрова рассказал, что в его квартиру заходил незнакомец. ОН долго звонил в дверь, а когда ему открыли, зашел в коридор, извинился, что перепутал адрес, и - на прощание приобнял хозяина. В итоге у потерпевшего из кармана исчез телефон и банковская карата.Сотрудники полиции установили личность 30-летнего ранее судимого жителя Покрова, который во всем признался.И пояснил, что телефон продал, а карту выбросил.Возбуждено и расследуется уголовное дело.Фото создано нейросетью