На федеральной трассе М-7 во Владимирской области загорелся грузовой автомобиль Утром 26 сентября...

На федеральной трассе М-7 во Владимирской области загорелся грузовой автомобильУтром 26 сентября 2023 года на трассе М-7 в Вязниковском районе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение грузового автомобиля.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области