На федеральной трассе М-7 во Владимирской области загорелся грузовой автомобиль
Утром 26 сентября...
На федеральной трассе М-7 во Владимирской области загорелся грузовой автомобиль
Утром 26 сентября 2023 года на трассе М-7 в Вязниковском районе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение грузового автомобиля.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: МЧС по Владимирской области