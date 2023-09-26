Очередная группа из 18 добровольцев отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа из 18 добровольцев отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом 26 сентября сообщили пресс-службы и а.Отважных мужчин провожали родные, друзья, ветераны и волонтёры. Бойцов напутствовали министр региональной безопасности Сергей Полузин и военный комиссар области Юрий Гусаров. Защитникам желали успехов и скорейшего возвращения домой.Отмечается, что сначала наши земляки попадут в учебные подразделения Минобороны.