Территория детского сада №5, который располагается в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьской, оказалась завалена мёртвыми дроздами, об этом сообщили в инспекции госнадзора в области

Территория детского сада №5, который располагается в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьской, оказалась завалена мёртвыми дроздами, об этом сообщили в инспекции госнадзора в области обращения с животными. Обращение в областной центр ветеринарии поступило 12 сентября. Специалисты выехали на место, осмотрели территорию детского сада и забрали несколько трупов дроздов в лабораторию. Там тела проверили на наличие