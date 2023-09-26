Что случилось с Марией Шукшиной?

Что случилось с Марией Шукшиной?Летом популярная блондинка пропала из публичного пространства,что вызвало много беспокойства у ее поклонников. Сначала прекратилисьпериодические публикации на страницах соцсетей. Позже Мария Шукшина перестала отвечать на личные сообщения.Такоеповедение актрисы заставило волноваться подписчиков еще больше. Многие задавались вопросом: чтослучилось с кумиром миллионов россиян?Вскоре знаменитость вышла на связь с извинениями. Оказалось, что интернет-связь в Пермском крае ловит совсем плохо. Кунгур, где снимался фильм "Многотруднаяжизнь Ивана Семенова", оказался неподходящей локацией для использования социальных сетей, и Мария Шукшина с этим смирилась.Звезда участвовала в съемках фильма и, находясь вдали от столицы,просто не имела возможности заходить в интернет. Этому, по ее признанию, она быланесказанно рада."Скоро вернусь в строй!" – пообещала поклонникам Шукшина. Идействительно вернулась. В мрачном, поистине траурном наряде Мария пришла на презентацию фильма, насъемках которого "пропала" летом.Дежурная улыбка на лице Марии Шукшиной не смогла перечеркнуть цвет ее образа. Черный туалет актрисы довольно противоречиво выглядел вместе с кокетливо выставленной ножкой на фотографии .Облаченная в траур Мария Шукшина согнулась в коленях на публике, словно стараясь показать, что все в порядке. Но так ли это на самом деле?