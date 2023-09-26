Подведение итогов ежегодного областного конкурса состоялось в филармонии. Впервые за 9 лет титул “Самой красивой деревни” разделили два населенных пункта. В этом году на конкурс

Подведение итогов ежегодного областного конкурса состоялось в филармонии. Впервые за 9 лет титул “Самой красивой деревни” разделили два населенных пункта. В этом году на конкурс заявились 75 населенных пунктов, население которых не превышает 3,5 тысяч человек. В каждую деревню приезжала конкурсная комиссия, она оценивала историко-культурные достопримечательности, эстетичность местности, а также активность местных жителей в развитии