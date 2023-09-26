Сначала теплом обеспечат объекты социальной сферы

Отопление во Владимире включат на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Наумов.Сначала теплом обеспечат объекты социальной сферы: школы, больницы, детские сады и другие. Они уже на 100% готовы к пуску тепла.Что касается многоквартирных домов города, сейчас у них заканчиваются пуско-наладочные работы. Паспорта готовности к зиме оформлены на все 2650 домов города.Дмитрий Наумов также отметил, что источники теплоснабжения после плановых ремонтов готовы к отопительному сезону.Напомним, в 2023 году в двух городах Владимирской области новые котельные.