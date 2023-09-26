Педагог из Владимирской области стал победителем Всероссийского конкурса Лучший учитель родного...

Педагог из Владимирской области стал победителем Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и литературы"Педагог из Владимирской области - абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и литературы". "Битва" наставников прошла в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики.Отбор проходил среди 72 конкурсантов - со всей страны. Учитель 1-ой школы Гусь-Хрустального Артём Гусев стал единственным мужчиной в финале. Мастерство участников оценивалось на открытых уроках и мастер-классе, жюри проверяло методическую и психолого-педагогическую грамотность учителей, их культуру общения и творческий подход. "Высший пилотаж с новым типом мышления", "безупречное владение словом", пишут об Артёме в комментариях зрители конкурса.Артем Гусев, педагог школы №1 г.Гусь-Хрустальный:- Конечно, стать победителем этого конкурса это очень радостно, это очень ответственно. И, если честно, несмотря на то, что конкурс потрясающий, очень интересный, и мы познакомились с огромным количеством людей, конкурс довольно изнуряющий. Я сам окончил первую школу города Гусь-Хрустальный и вернулся сюда после окончания университета и, мне кажется, что на вопрос "Почему мы выбираем профессию?" нет однозначного ответа, у меня, по крайней мере, нет рационального ответа. Это моё эмоциональное решение, о котором я пока что не пожалел.