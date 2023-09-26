По одному очку заработали футбольные команды 33-го региона в минувшем туре. Муром в Дивизионе А...

По одному очку заработали футбольные команды 33-го региона в минувшем туре.Муром в Дивизионе А сыграл нулевую ничью с омским Иртышом. По итогам одиннадцати игр у команды с берегов Оки шестнадцать очков и четвертое место.В дивизионе Б владимирское Торпедо и вологодское Динамо разошлись миром. Вышедший на замену Никита Сатаров на шестьдесят четвертой минуте положил мяч точно в девятку. Но на восьмидесятой гости сравняли. Артем Ковешников, вроде бы, справился с ударом, но мяч скакнул в сетку. По итогам тура, черно-белые закрепились на предпоследнем семнадцатом месте.