У блогера Елены Блиновской нет повода не принимать денежные переводы на свои счета.

У блогера Елены Блиновской нет повода не принимать денежные переводы на свои счета.Совсем недавно прогремело на всю страну дело о незаконнойлегализации более 40 миллионов рублей блогером Еленой Блиновской. Также повелительнице марафонов вменили дело о неуплате налогов на один миллиард.Но сегодня ее адвокат проинформировала общественность, что банковскиесчета бизнесвумен разблокированы ФНС, сообщаетОказалось, что для разблокировки счетов "королевы марафонов" было достаточно "подать необходимую отчетность". Теперь на счетахЕлены могут свободно передвигаться денежные средства.Получается, что скандальная бизнес-леди под арестом,но ее ИП счета открыли. Блиновская снова займется бизнесом? Чего ждать?Скорее всего, на данный момент этого не произойдет, потомучто ее статус ограничивает какие-либо действия, связанные с ведением бизнеса. Внастоящее время Блиновская находится под следствием.Однако такая ситуация, предположительно, не помешает финансовымпотокам приходить и уходить на счета действующего ИП. Но много ли осталось желающихприкоснуться к желаниям, исполнение которых обещала Елена?Напомним, что ранее Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую поддомашним арестом. Ее многомиллиардные активы – а это более 60 миллиардов – былиарестованы до момента определения ФНС точного размера ущерба.