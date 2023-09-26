Популярная российская звезда больше не играет в театре. Она раскрыла журналистам причину.

Популярная российская звезда больше не играет в театре. Она раскрыла журналистам причину.Алла Борисовна Пугачева всю свою звездную жизнь держала в крепкомкулаке не только российский шоу-бизнес, но и творческую молодежь. Под прицеломее глаз восходили и нисходили многие певцы.Ее крепкая рука дотягивалась,порой, и до театральных подмостков. Однако, с первого взгляда и не рассмотреть,в чем интерес Примадонны. Но он есть.В свое время знаменитость мечтала захватить не только музыкальный, но иактерский мир. Попытка стать эффектной актрисой была замечена за Пугачевой в нескольких фильмах, где она снималась. Однако головокружительным успехом дело не увенчалось. Поэтому продолжают ходить слухи, что даже сейчас Пугачева точит зуб на преуспевающих звезд шоу-бизнеса.Вот, к примеру, знаменитая актриса из РФ оставила сцену. НатальяРудова, звезда "Универа" и сериала "Татьянин день", участница многочисленных телевизионныхпроектов снимается исключительно в кино и сериалах, но в театре не появляется.Помешала Пугачева?Артистка, которая начинала с "Ералаша" сейчас не играет втеатре. И причиной тому, как оказалось, вовсе не Пугачева, а просто нежеланиеРудовой выступать перед живым зрителем. Актриса призналась, что больше любиткамеру и ей ближе замечания режиссера, чем аплодисменты в зале, – сообщаетПоэтому слухи о воздействии Примадонны на коллег так и остаются слухами. Похоже,что сейчас Алла Пугачева не стремится вставлять палки в колеса молодым артистам ипевцам. Да и влиять на российский шоу-бизнес, проживая за границей, не слишком рационально.