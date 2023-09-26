Судя по кадрам, у Светы Букиной будет новый спутник. Букины станут прямым наследником сериала Счастливы вместе, в свое время хорошо пошумевшего в телевизоре и за его пределами.

Судя по кадрам, у Светы Букиной будет новыйспутник. "Букины" станут прямым наследником сериала "Счастливы вместе", в своевремя хорошо пошумевшего в телевизоре и за его пределами.На фотографиях, которыми поделилась "", засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин. Локацию некоторыхкадров пока что определить не удалось: некоторые фотографии сняты то ли вмомент съемок, то ли в перерыве между ними. При этом на одном из фото четковидны декорации обувного магазина — правда, явно не того, что был в оригинале.Стоит отметить, что если роль Дарьи Сагаловойсовершенно очевидна — это Света Букина, то Михаил Тарабукин ранее в проекте небыл задействован. Вполне возможно, что актер играет нового спутника старшейдочери семейства, а, возможно, и мужа, сообщает . Пока что известно лишь имя персонажа —Олег. Российскому зрителю Тарабукин наиболее известен по роли повара Феди всериалах "Кухня", "Отель Элеон" и "СеняФедя".Сериал "Букины", выход которого планируетсяк концу 2023 года, станут продолжением без преувеличения легендарного сериала "Счастливывместе", до сих пор являющегося самым успешным ситкомом телеканала "ТНТ". Этороссийская адаптация американского проекта "Женаты… с детьми",транслировавшегося во многих странах мира.Отечественная версия ситкома про семьюпродавца обуви длиннее оригинала более чем на сотню серий, а некоторыелокальные мемы давно вышли за пределы телевизора и до сих пор применяются вповседневной жизни. В Екатеринбурге есть даже памятник Гене Букину, выполненныйпо образу актера Виктора Логинова, исполнившего в сериале главную роль.