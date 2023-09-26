Представители ОДКБ Владимира просили провести судебные слушания по делу о гибели пятилетнего...

Представители ОДКБ Владимира просили провести судебные слушания по делу о гибели пятилетнего мальчика в закрытом режиме.В областном арбитражном суде прошло слушание по делу о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина. Заявитель -областная детская клиническая больница. В лечебном учреждении отказываются платить компенсацию в 18 тысяч рублей из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. В зале суда был Анастасия Сахарова.Признать результаты проведенной экспертизы недействительными. И провести слушание в арбитражном суде в закрытом режиме, чтобы не порочить репутацию врачей. Такие требования выдвигают в областной детской клинической больнице.Татьяна Бархатова, детский инфекционист ОДКБ:- Вина не доказана, в связи с этим ведутся следственные действия. И в связи с этим говорить о том, что дефекты оказания медицинской помощи привели к летальному исходу, безосновательны.19 октября прошлого года в 4 утра пятилетний Тимофей с мамой Лидией Малыгиной прибыл в ОДКБ из Юрьева Польского, с сильным болями в животе. Было подозрение на острый аппендицит, но хирург это предположение не подтвердил и отправил мальчика домой. Угрозы для жизни мальчика, не было, говорят в ОДКБ. Но вскоре Тимофея вновь привезли в больницу на скорой. На этот раз он попал в реанимацию, но это ребенку уже не помогло.Интересы мамы приехал отстаивать член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:- Вы считаете, что 450 мл гноя, пол литра гноя в 4 утра у пациента не было? Раз вы говорите, что жизни угрожающего состояния у пациента не было.- Я не могу считать или не считать по данному поводу, потому что диагноз был установлен.- Какой диагноз был установлен? Что пациент здоров? Нет, скажите мне, какой диагноз был установлен в 4 утра?Официальная причина смерти ребенка-поражение почек бактериальной инфекцией. Такой диагноз поставили на следующий день.Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:- Ваш стационарный случай начался в 4 утра, вы просто его нагло не оформили стационарным случаем. Вы его сделали искусственно амбулаторным, потому что ваш неграмотный доктор отфутболил больного.Врач должен был осмотреть пациента, составить план лечения и провести операцию. А она нужна была срочно. К тому же, история болезни была открыта вовсе не в тот час, когда Лидия с сыном попали ко врачу. А сейчас ОДКБ судится из-за 18 тысяч рублей- на такую сумму оштрафовали учреждение.Лидия Малыгина, мать погибшего Тимофея Малыгина:- В ОДКБ, заместитель их мне сказала: для чего ты всё это делаешь, для чего ты хочешь пойти на суд, ты захотела денег. Они меня уже обвиняют, что я хочу какие-то с них деньги, хотя я никаких заявлений не писала. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы были все наказаны, кто причастен к смерти моего ребёнка.Параллельно продолжается расследование уголовного дела. Лидия Малыгина, заявляет, что дело будут затягивать всеми возможными способами, чтобы скрыть врачебные ошибки. Очередное слушание в арбитражном суде назначено на пятницу.Анастасия Сахарова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".