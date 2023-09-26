Представители ОДКБ Владимира просят провести судебные слушание по делу о гибели пятилетнего...
Представители ОДКБ Владимира просят провести судебные слушание по делу о гибели пятилетнего мальчика в закрытом режиме.
В областном арбитражном суде прошло слушание по делу о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина. Заявитель -областная детская клиническая больница. В лечебном учреждении отказываются платить компенсацию в 18 тысяч рублей из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. В зале суда был Анастасия Сахарова.
Признать результаты проведенной экспертизы недействительными. И провести слушание в арбитражном суде в закрытом режиме, чтобы не порочить репутацию врачей. Такие требования выдвигают в областной детской клинической больнице.
Татьяна Бархатова, детский инфекционист ОДКБ:
- Вина не доказана, в связи с этим ведутся следственные действия. И в связи с этим говорить о том, что дефекты оказания медицинской помощи привели к летальному исходу, безосновательны.
19 октября прошлого года в 4 утра пятилетний Тимофей с мамой Лидией Малыгиной прибыл в ОДКБ из Юрьева Польского, с сильным болями в животе. Было подозрение на острый аппендицит, но хирург это предположение не подтвердил и отправил мальчика домой. Угрозы для жизни мальчика, не было, говорят в ОДКБ. Но вскоре Тимофея вновь привезли в больницу на скорой. На этот раз он попал в реанимацию, но это ребенку уже не помогло.
Интересы мамы приехал отстаивать член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.
Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:
- Вы считаете, что 450 мл гноя, пол литра гноя в 4 утра у пациента не было? Раз вы говорите, что жизни угрожающего состояния у пациента не было.
- Я не могу считать или не считать по данному поводу, потому что диагноз был установлен.
- Какой диагноз был установлен? Что пациент здоров? Нет, скажите мне, какой диагноз был установлен в 4 утра?
Официальная причина смерти ребенка-поражение почек бактериальной инфекцией. Такой диагноз поставили на следующий день.
Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:
- Ваш стационарный случай начался в 4 утра, вы просто его нагло не оформили стационарным случаем. Вы его сделали искусственно амбулаторным, потому что ваш неграмотный доктор отфутболил больного.
Врач должен был осмотреть пациента, составить план лечения и провести операцию. А она нужна была срочно. К тому же, история болезни была открыта вовсе не в тот час, когда Лидия с сыном попали ко врачу. А сейчас ОДКБ судится из-за 18 тысяч рублей- на такую сумму оштрафовали учреждение.
Лидия Малыгина, мать погибшего Тимофея Малыгина:
- В ОДКБ, заместитель их мне сказала: для чего ты всё это делаешь, для чего ты хочешь пойти на суд, ты захотела денег. Они меня уже обвиняют, что я хочу какие-то с них деньги, хотя я никаких заявлений не писала. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы были все наказаны, кто причастен к смерти моего ребёнка.
Параллельно продолжается расследование уголовного дела. Лидия Малыгина, заявляет, что дело будут затягивать всеми возможными способами, чтобы скрыть врачебные ошибки. Очередное слушание в арбитражном суде назначено на пятницу.
Анастасия Сахарова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".