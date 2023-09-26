Руководитель проекта Народный контроль Алексей Смирнов рассказал, чем обусловлен рост цен на...

Руководитель проекта "Народный контроль" Алексей Смирнов рассказал, чем обусловлен рост цен на бензин в регионеАвтолюбители региона жалуются на перебои с топливом. На днях сразу на нескольких владимирских АЗС водители фиксировали дефицит бензина классов евро и экто, дизельного топлива. И это при растущих ценах! Розничная стоимость литра самого ходового - 92-ого - бензина в области перевалила за 50 рублей, дизель дотянулся до отметки в 67. Чем это обусловлено и почему цены уже не будут прежними, поговорили с руководителем проекта "Народный контроль" Алексеем Смирновым.