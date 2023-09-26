С какими трудностями сталкиваются волонтеры владимирского приюта Валента на новом месте? Приют...

С какими трудностями сталкиваются волонтеры владимирского приюта "Валента" на новом месте?Приют для бездомных животных "Валента" готовится отпраздновать новоселье, но не всё так радужно. С какими трудностями приходиться сталкиваться волонтерам, узнала Ангелина Свищ.Уши, лапы, хвост тоже нуждаются в удобствах. По новому адресу приюта "Валента" нет ни воды ни света. Спасает положение любовь к четвероногим. Новые просторные клетки и большая территория дают надежду, что всё будет хорошо. Электричество-пока на временной основе-до 1 октября.Анна Болдина, директор автономной некоммерческой организации "Ковчег33":- Мы, конечно, надеемся на какое-то чудо, потому что в плане финансов провести свет от горводоканала, который нам, большое им спасибо, дают точку подключения, где-то в районе миллиона.Простора на новом месте намного больше, животным удобнее-нет дорожного шума. Анна говорит, собаки стали спокойнее. Первые 10 жильцов новыми условиями довольны. Еще 146 собак ожидают переезда. Он должен произойти совсем скоро. Тормозит процесс нехватка рабочих рук.Анна Болдина, директор автономной некоммерческой организации "Ковчег33":- Мы спроектировали сейчас вывоз тех вольеров из "Валенты". То есть мы привезем, установим, посадим всех туда, посмотрим сколько нам не хватает и будем уже достраивать исходя из этого.Впрочем, старое помещение приюта на улице 16 лет Октября останется у Валенты- ветеринарная клиника будет продолжать работать. Здание также нуждается в ремонте. В помещении нет горячей воды, полы пора менять. Директор приюта Валентина Сокова говорит- нужно как можно скорее перевезти собак- суды больше не нужны.Валентина Сокова, директор приюта для животных "Валента":- На этом месте клиника остается, да, будем помогать. Тут одну кошку принесли с улицы, она с ошейником, у нее перелом таза. Может быть владельцы найдутся.Переезд "шумных соседей" с облегчением восприняли и жильцы дома напротив. В районе скоро станет тише.- Не знаю. У меня окошки на ту сторону.- То есть они вам и не мешали?- Нет, они мне не мешали. Ну, если у них там свобода будет, получше, а тут дорога.В приюте заявляют, что и сами понимали, что мешают людям. Так, что переезд был вопросом времени. Столкнувшись с новыми проблемами, волонтеры и их четвероногие подопечные надеются, что светлое будущее не так далеко.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"